OUVERT D’AUSTRALIE: la colère monumentale de Fognini contre un juge président

L’Italien FAbio Fognini a joué dans un autre spectacle embarrassant lors de son match de premier tour de Open d’Australie devant l’Américain Reilly Opelka Fognini a explosé de colère contre le juge président brésilien Carlos Bernades après avoir été pénalisé pour avoir frappé le sol avec une raquette de colère. Fognini, s’est tourné avec colère vers le juge brésilien par incrédule “Tu me fais de la peine“Fogini s’est plaint du traitement de faveur envers Nadal et Federer déclarant qu’il ne voulait pas que le Brésilien arbitre ses matchs:« Vous ne me donnez pas la tranquillité d’esprit. Quand Nadal demande, vous le faites. Quand je le demande, ni l’un ni l’autre. Quand «Sa Majesté» (Federer) le fait, vous le faites ».

Tout a commencé lorsque Fognini a frappé sa raquette contre le rêve pour lequel il a été sanctionné, avec un point qui lui a coûté la perte du match. Paera Fogini, la sanction a été excessive et a donc été incrémentée à l’arbitre. Il a également déclaré que son rival avait passé le match à dire “putain, putain”. Le Brésilien Bernardes, qui a enduré stoïquement la «pluie torrentielle», a demandé à Fogini de lui parler en anglais, la langue officielle du circuit ATP, qui enflammait encore plus l’italien, qu’il a répété avec colère dans sa langue «vous vous sentez désolé, vous vous sentez désolé».

Cependant, Fognini Il a remporté la victoire par 3-6, 6-7, 6-4 et 7-6 et donc, la passe au tour suivant. Il l’a également fait, la main droite sensiblement endommagée à cause d’un coup violent qui avait frappé sa raquette la veille.

