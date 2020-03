Pablo Andújar: “Federer, Nadal et Djokovic ne jouent pas au tennis pour de l’argent”

Le joueur de tennis espagnol Pablo Andújar Il a donné une interview à All About Tennis, où il a parlé de toutes les nouvelles entourant le monde du tennis et a laissé plusieurs très bons titres. En plus de tout ce qui concerne la pause tennis sur le coronavirus, l’homme de Cuenca a parlé des trois grands et du combat qu’ils doivent mettre fin en tant que joueur de tennis avec le plus de tournois du Grand Chelem de l’histoire: “Aujourd’hui, on ne joue pas au tennis pour de l’argent. Oui Vous jouez parce que vous continuez à profiter comme le premier jour et, évidemment, des joueurs comme Federer, Nadal ou Djokovic ne le font pas pour ajouter beaucoup d’argent. Ils cherchent à être le meilleur joueur de l’histoire, pour voir qui se retrouve avec le plus de titres du Grand Chelem “, Andújar a dit qu’il avait clairement indiqué qu’une victoire au tennis est célébrée plus que lors d’une victoire au football ou au basket-ball: “Quand un joueur de tennis gagne, il n’a pas le même sentiment qu’un joueur de football ou un joueur de basket-ball. Les victoires sont plus ressenties parce que c’est un sport individuel et vous vous sentez épanoui “, at-il conclu.

