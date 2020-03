Pablo Andújar: “Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans le monde entier”

Le joueur de tennis espagnol Pablo Andújar Il a accordé une interview au journal MARCA où il a parlé de la complexité de la situation que traverse le monde à cause de la pandémie de coronavirus: “Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans le monde. J’étais en route vers l’Inde Wells à m’entraîner et j’ai reçu un e-mail m’informant que le tournoi était suspendu. Je ne savais pas quoi faire car cela m’avait pris par surprise. J’ai décidé d’aller à Valence pour être avec mes enfants et ma femme. Maintenant je suis chez moi tranquillement, en l’attendant la situation se normalise et voyons si nous pouvons rentrer le 7 juin “, a expliqué l’Espagnol.

.