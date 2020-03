Pablo Andujar «préoccupé» mais reste «confiant», tout se terminera bien

Le joueur de tennis espagnol Pablo Andujar a admis qu’il était préoccupé par la pandémie de coronavirus mais confiant que tout reviendrait à la normale. L’Indian Wells Masters a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus dimanche, devant le maire du comté de Miami-Dade, Carlos A.

Gimenez a annulé les Masters de Miami jeudi. Peu de temps après l’annulation officielle du Miami Masters, l’ATP a annoncé une suspension de six semaines du circuit professionnel masculin en raison de l’épidémie de coronavirus. “Le # COVID19, il nous affecte tous.

En tant qu’athlète et citoyen, je suis préoccupé par la situation actuelle. Mais je suis confiant dans la capacité et la compétence des professionnels qui nous aideront à revenir à la normalité “, a déclaré Andujar dans un message Twitter. Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré dans un communiqué:” Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et elle représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans du monde entier.

Cependant, nous pensons que c’est l’action responsable nécessaire en ce moment pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel, de la communauté du tennis en général et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale. ”