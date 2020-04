Pablo Andújar révèle le moment qui a tout changé dans sa vie

Des blessures, les plus redoutées par les sportifs. L’un des principaux coupables des retraits. Dans le tennis, à cet égard, de nombreux joueurs qui ont été compromis par eux ont accepté de verbaliser le désir de se retirer par leur propre décision, un espace émotionnel et un lieu que chaque joueur de tennis veut remplir. Récupérez d’une dernière blessure et faites un adieu digne et heureux. Pas à ce point Pablo Andújar, mais à un moment donné, proche dans le temps, de sa carrière, il était sur le point de démissionner. Il lui restait une balle pour pouvoir dire au revoir de son propre pied ou être forcé de se blesser constamment au coude. Le joueur de Cuenca le raconte dans «Derrière la raquette», l’espace créé par Noah Rubin, où les joueurs de tennis réfléchissent et partagent des domaines plus «sombres», intimes ou difficiles de leur carrière.

Andujar, qui a subi la blessure au meilleur moment de sa carrière, raconte les débuts de ces douleurs, atténuées par de multiples interventions chirurgicales. “Le problème avec ma blessure était que ce n’était pas seulement le tennis. Cela affectait négativement ma vie quotidienne. Ma blessure au coude était la pire de ma vie. Certaines personnes peuvent penser que je me plains, mais cela a été très difficile pour moi. Environ trois ans et demi avec cinq chirurgies pendant cette période.Avant de revenir en 2018, j’ai eu trois chirurgies difficiles, avec un couple plus supportable en 2018 et 2019. 2015 a été l’une des meilleures années de ma carrière lorsque j’ai atteint la finale à Barcelone , J’ai atteint le meilleur classement de ma carrière. J’ai aussi atteint le troisième tour de Wimbledon, ce qui est très difficile pour moi car je n’y ai pas gagné de match auparavant. Je jouais bien jusqu’à ce que je ressente quelque chose dans mon coude. J’ai fait ce que j’ai pu pour éviter la douleur, mais cela ne m’a pas aidé. “

“Je me souviens d’avoir joué un match où je pouvais à peine terminer le premier set. Après le match, j’ai vu un médecin qui a dit que tout allait bien et que ce serait bien pour moi d’aller aux tournois américains. J’ai d’abord joué au Canada, puis à Cincinnati. et enfin à l’US Open. Après NY, j’ai décidé de terminer mon année là-bas à cause d’un mauvais coude. Je ne pouvais pas être compétitif ou même jouer près de mon meilleur niveau. J’ai terminé mon année en août. Je n’ai rien fait pour le reste de la jusqu’à la première semaine de 2016 à Doha. Pendant tout ce temps, j’essayais d’éviter la chirurgie. J’ai joué pendant un peu plus d’un mois et à la mi-février, la douleur était trop forte. J’ai décidé qu’en mars je me ferais opérer. “

Andújar dit qu’une seule dernière intervention, révélatrice quant au diagnostic et à son origine, pourrait rendre l’illusion de continuer. “J’ai rejoint le classement protégé et il a fallu trois mois pour que je commence à toucher une balle de tennis. La douleur était toujours là mais un peu moins. Six mois plus tard, j’ai commencé à jouer des Challengers, mais je ne me sentais pas bien. J’en ai joué trois jusqu’à ce que je ne puisse pas supporter la douleur et j’ai pris une autre pause. Après avoir parlé à tant de médecins et de physiothérapeutes, j’ai décidé de planifier une autre intervention chirurgicale en novembre 2016. Je me suis mariée et j’ai fait ma lune de miel juste avant l’intervention chirurgicale. La douleur est revenue pire qu’avant, elle a augmenté. Vous pouvez imaginer à quel point il était déprimé après un an et demi à faire tout ce qu’il pouvait, à écouter tout le monde mais en souffrant. Il ne s’est même pas un peu amélioré. Puis j’ai vu un autre médecin et il a dit qu’il pouvait y avoir une nouvelle voie, quelque chose de différent sur lequel se concentrer. Les autres médecins se sont concentrés sur le tendon, alors que la raison pourrait être un problème nerveux. Ils ont échangé les nerfs cubitaux d’un côté ou de l’autre. Pendant ce temps, je me souviens avoir parlé à ma femme et lui avoir dit que ce serait la dernière opération. Plus tard, j’ai commencé à me sentir mieux d’avril à janvier 2018. J’étais content de la façon dont j’ai commencé l’année. Il y avait encore un peu de douleur, mais ce n’était pas la même que celle à laquelle j’étais habituée. “

Enfin, l’Espagnol laisse pour conclusion un moment, celui de la naissance de son fils aîné, qui a tout changé mentalement. Ce moment a reformulé sa position dans le sport et la vie. «Au cours de ma bataille contre les blessures, cela devenait chaque jour plus difficile mentalement. J’ai pensé à plusieurs reprises terminer ma carrière. En juillet 2017, mon fils aîné est né. Cela m’a aidé à changer mon état d’esprit et ma vision était différente. cela m’a soulagé de beaucoup de pression. La naissance de mon fils a été l’une des choses les plus positives pour ma carrière. Cela m’a donné une meilleure perspective. J’ai ressenti un sentiment positif en 2018. J’ai décidé de voyager avec un entraîneur et un physio, ce que je n’avais pas fait avant. Je me suis dit que ce serait bien si ça ne fonctionnait pas, mais je voulais décider par moi-même. Nous avons eu de la chance. Je veux dire, le tennis était ma vie jusqu’à la naissance de mes enfants. Mais alors, ma vie est ma famille et mes enfants. Parfois, cela peut être une chose négative pour le tennis, comme quand je pratique ou me concentre moins sur le tennis. Quand vous avez d’autres choses importantes dans la vie, c’est un grand soulagement, cela vous permet de profiter du tennis comme avant, sans pression Les gens Nous pensons généralement qu’avoir une famille est toujours négatif pour le tennis, mais ce n’est pas le cas. Même si vous n’avez pas autant de temps qu’auparavant, lorsque vous vous entraînez, vous donnez tout et vous êtes plus concentré que jamais. Le seul objectif que j’ai eu sur la piste depuis 2018 est de rester en bonne santé. Je travaille jour après jour pour éviter ces blessures. Bien sûr, il y a des jours où je m’entraîne en coup droit, en revers ou en service, mais mon objectif principal est la santé. Je joue pour ma famille. J’aimerais jouer assez longtemps pour que mon fils aîné me voie et profite du tennis. Pour l’instant, il ne connaît le tennis que comme ce qui m’éloigne de lui. Ce que j’aimerais plus que tout pour mon tennis, c’est d’être celui qui décide de la fin de ma carrière de tennis, et pas de blessure. “

