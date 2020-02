Pablo Carreno Busta fait l’éloge du match de Felix Auger-Aliassime avant le choc de Rotterdam

L’Espagnol Pablo Carreno Busta a fait l’éloge de Felix Auger-Aliassime avant leur affrontement à Rotterdam alors qu’il insiste sur le fait qu’il mènera une grande bataille et tentera de la rendre aussi difficile que possible pour le Canadien. L’Espagnol a survécu à un quart de finale de suspense en sauvant deux points de match contre le champion des finales de la prochaine génération de l’ATP Jannik Sinner 2019 pour gagner 7-5 3-6 7-6 (6) et faire la demi-finale de Rotterdam à ses débuts.

Pendant ce temps, l’étoile montante canadienne Auger-Aliassime a battu le numéro 52 mondial Aljaz Bedene en deux sets 6-4 7-6 (6) pour réaliser sa deuxième demi-finale de la saison et à deux victoires de remporter son premier titre ATP. Carreno Busta, classée n °

30 dans le monde, et le numéro 21 mondial Auger-Aliassime s’affronteront pour la première fois dans leur carrière respective lorsqu’ils se rencontreront sur les courts de Rotterdam ce samedi. “Il (Auger-Aliassime) joue très agressif.

Il a un très bon service … Je dois donc être très concentré sur mon jeu et essayer de jouer de longs rallyes “, a déclaré Carreno Busta.