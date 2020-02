Pablo Cuevas, le grand spécialiste de l’argile

Il est difficile d’imaginer une saison de tennis où l’apparition d’argile sur le calendrier n’apporte pas de grandes performances de Pablo Cuevas. Le vétéran joueur uruguayen continue de montrer ce caractère de guerrier infatigable et se révèle à maintes reprises être l’un des grands spécialistes dans ce domaine. Celui qui est devenu le numéro 19 du monde a connu des déconnexions importantes ces derniers temps, mais au fur et à mesure que l’eau qui atteint sa bouche, il retrouve sa meilleure version sur terre battue. Avec 34 ans et rien à prouver, Cuevas veut continuer d’élargir ses prolifiques médaillés et la tournée sud-américaine en est l’occasion idéale.

“Je me sens bien. La semaine dernière à Cordoue, j’ai déjà gagné deux matchs, maintenant deux de plus ici. Je me sens de plus en plus confiant”, a déclaré l’Uruguayen sur le site de l’ATP en passant par le ATP 250 Buenos Aires 2020. Actuellement situé en 48e position du classement ATP, Pablo se connaît et sait comment il devrait jouer s’il veut avoir la possibilité d’ajouter un titre de plus aux six qui figurent dans son palmarès, tous sur terre battue. “Parfois, je joue trop loin derrière la ligne de base et cela me fait perdre de l’agressivité et courir trop. Je dois m’adapter aux conditions et essayer de prendre l’initiative”, a-t-il révélé.

Interrogé sur l’importance de divers facteurs dans l’évolution correcte de son tennis, Cuevas met en avant la stabilité émotionnelle comme la plus importante. “La clé de tout est dans ma tête. Si je suis calme et concentré tout coule, je sais que je suis très compétitif dans la poussière de brique et mon tennis devient beaucoup plus dangereux pour les rivaux. Peu importe l’altitude, la température ou la lenteur ou vite que la piste est. Je sais m’adapter à tout ça, mais pour ça je dois être calme et que ma tête fonctionne “, a déclaré un homme qui a un défi en majuscule devant lui, comme battre le meilleur candidat pour le titre au ATP 250 Buenos Aires 2020. Le joueur local et aspirant au top 10, Diego Schwartzman. Test décisif pour Pablo Cuevas, son tennis et sa tête.

.