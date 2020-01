Pablo Hernández a renouvelé la principauté de La Palma

Le tournoi contemporain de raquettes en bois avec la plus grande histoire et continuité en Espagne est celui organisé par le club de tennis de La Palma, à côté de la capitale de la magnifique île occidentale des Canaries.

L’original Prince Cup est né grâce aux partenaires pionniers de cette entité en 2005, soit 30 ans seulement après que le Suédois Björn Borg a joué dans le dernier grand exploit avec du bois dans notre pays, remportant avec son Donnay la finale individuelle du Comte de Godó 1975, à Barcelone, devant l’italien Adriano Panatta; et aussi le double avec Guillermo Vilas.

Désormais, l’El Príncipe Tennis Open a atteint sa douzième édition et, comme d’habitude, en compétition individuelle et en duo.

Le vétéran Pablo Hernández Álvarez, Dunlop Maxply – hérité de son père – a renouvelé dans sa main sa principauté en bois sur l’herbe artificielle qui s’élève au-dessus de Santa Cruz de La Palma.

Hernández a remporté cette douzième édition lorsqu’il a atteint la finale après ses succès dans la ligue précédente, où il n’a pas cédé de set et n’a livré que 11 matchs. Malheureusement, la finale n’a pas pu être contestée en raison de la blessure d’Adam Guerra, que Hernandez avait pourtant déjà remporté au tournoi à la ronde.

Mais Pablo a également relevé le trophée du champion de double avec son bon ami et coéquipier polyvalent (également lié à la lutte canarienne) Mario Tomás Rodríguez Concepción. Tous deux ont été imposés au duo formé par Amilcar José Cabrera et Eloy López.

Hernández et Rodríguez sont les plus couronnés de succès de l’histoire de la compétition du palmier à bois, avec Juan Andrés Báez H.

Déjà dans l’édition inaugurale de The Prince, Pablo Hernández a terminé deuxième par deux, puis avec Pedro Rodríguez. Dans ce premier tournoi, ils ont également enregistré leurs noms dans les vainqueurs Carlos Hernández et José Sanz, champion individuel et finaliste; et Carlos Hernández lui-même avec Juan Llorens en tant que champion de double.