Pablo Llamas inaugure ses palmarès

Dix-sept ans et zéro peur. C’est l’Andalou Pablo Llamas (Nº931), le jeune joueur qui a ouvert aujourd’hui la boîte de titre avec le M25 de Murcie, a joué sur terre battue. Tout au long de la semaine, il a été intraitable, battant l’Italien Quinzi, face aux Espagnols Nicolas Álvarez, Gerard Granollers et Eduard Esteve, jusqu’à atteindre la finale aujourd’hui. Devant un écrou dur à casser, l’Argentin Pedro Cachín, qui a gagné en aller-retour par 6-4 3-6 et 6-3 en 1 heure et 45 minutes de jeu. Bon début d’année pour continuer de croître sans s’arrêter.

