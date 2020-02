Il a fallu peu cette année pour saisir le ton et ouvrir la boîte de titre. Pablo Nursery (24 ans, Nº375) a été imposée ce matin dans le M15 par Sharm El Sheikh (Egypte, H), après avoir battu le Tchèque Robin Stanek en finale 6-3 et abandonné. 12ème titre ITF pour l’espagnol et bonne injection morale pour affronter les mois à venir.

.