Paes commence sa tournée d’adieu par une victoire

Être actif à 46 ans est un exploit et Leander Paes Il veut dire adieu au tennis lors de sa dernière saison en tant que professionnel. Il a commencé à prendre un bain de masse dans l’ATP 250 Pune 2020 en formant une paire avec Matthew Ebden et en battant 6-2 7-6 (5) à Sitak et Sharan. “Jouer en Inde, pour soutenir le public en tant que moteur, est toujours très spécial pour moi. J’espère avoir motivé de nombreux jeunes compatriotes au cours de ma carrière à se consacrer au tennis et j’espère avoir une bonne performance cette semaine”, a-t-il déclaré.

Double à son meilleur!

Bien joué, @Leander & @mattebden – @ MaharashtraOpen | # TOM2020pic.twitter.com / 42V1xxRmYb

– ATP Tour (@atptour) 4 février 2020

