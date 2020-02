Paire: “Ce tournoi dont j’ai proposé de profiter”

Benoit Paire Il est passé par une conférence de presse pour évaluer sa victoire au premier tour de la ATP de Dubaï devant Marin Cilic. Le Français est arrivé dans la ville émiratie avec le désir de renverser sa dynamique négative actuelle. “J’ai mon entraîneur et mon ami ici. Je n’ai pas bien joué lors de mon dernier tournoi, j’ai perdu premier à Pune et Rotterdam et je n’étais pas très concentré sur mon tennis. Ce tournoi nous a proposé que même si je ne me sens pas bien, je dois juste ça. Je n’ai pas aimé le début du jeu, mais au fur et à mesure qu’il évoluait, je commençais à me sentir mieux. ” Après sa dure défaite contre Cilic en Australie, Paire a opté pour une approche différente de celle qu’il utilise habituellement: “Quand je suis à 5-3, je laisse tomber (rires). Aujourd’hui, j’ai essayé jusqu’à la fin et ça a marché. Je suis content de la victoire, Ce n’était pas facile. “

