Paire et un repos qui défie la logique

Benoit Paire Il est un spécialiste accompli pour laisser des coups mémorables et viraliser des pièces sur les réseaux sociaux. Le talent inné qui chérit ainsi que la facilité à se déstabiliser émotionnellement sur la piste, donnent lieu à des situations à peine crédibles, comme celle vécue au premier tour de la ATP 500 Rotterdam 2020. Il a perdu 6-2 6-4 contre Aljaz Bedene et, en raison de sa frustration, il a exécuté un reste qui est entré et a atteint 182 km / h, une vitesse presque sans précédent dans un tel coup.

