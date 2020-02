Paire et une photo qu’il n’oubliera pas pendant un moment

Je n’ai pas eu de match facile contre Marin Cilic mais avec le tennis et la chance, Benoit Paire a réussi à tenir un engagement difficile. La grande anecdote de la réunion s’est produite quand avec un ballon de match contre, Benoit Paire Il s’est retiré et l’arbitre a sifflé. Le Français a demandé l’oeil de faucon et en millimètres il a donné la raison au joueur gaulois qui l’a célébré comme s’il avait gagné le match. Ce point a bouleversé Marin Cilic qui à partir de là a commencé à déclencher des erreurs non forcées constantes. À la fin du match, Paire a voulu immortaliser le moment et a sorti son téléphone portable et a pris une photo de la zone où il a lancé le ballon. Encore un bien de Benoit.

Ahahahahaha

Benoit prend une photo de la marque laissée par son as MP en bas qui a été annulée par l’arbitre de ligne et, au grand choc de Cilic, annulée par Hawkeye.

Cilic était catégorique, Hawkeye l’a foiré. https://t.co/OjiRfS3EM3

– Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 25 février 2020

