Pam Shriver offre aux fans une visite virtuelle de ses trophées

Alors que les joueurs de tennis se tiennent occupés à l’intérieur pendant la période de fermeture et de verrouillage du tennis, l’ancienne numéro 3 mondiale de la légende du simple et du double Pam Shriver a offert aux fans une visite virtuelle des trophées qu’elle a gagnés sur son compte Twitter.

Shriver, 57 ans, est actuellement un diffuseur de tennis. Au cours des années 1980 et 1990, elle a remporté 133 titres, dont 21 titres en simple féminin, 111 titres en double féminin et un titre en double mixte. Dans les tournois du Grand Chelem, Shriver a remporté 21 titres en double et un titre en double mixte.

Elle a également remporté une médaille d’or en double féminin aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 avec Zina Garrison comme partenaire.

Hier passé l’aspirateur et aujourd’hui dépoussiérant mes trophées, alors qui veut une tournée? @ChrissieEvert @Martina Voyons vos trophées? pic.twitter.com/jhGlSEMwRE – Pam Shriver (@PHShriver) 24 mars 2020