Panatta: “Le tournoi de Rome doit se jouer oui ou oui, même après Roland Garros”

Adriano Panatta il a l’habitude de parler clairement, se sachant être une voix faisant autorité dans le monde du tennis. L’Italien qui était Champion de Roland Garros 1976 Il a demandé à l’ATP, à la WTA et à l’ITF d’essayer de protéger les tournois avec la plus longue tradition et histoire, car ce sont eux qui apportent quelque chose de spécial à ce sport. “Il ne devrait pas être plus important de jouer n’importe où aux États-Unis que de le faire à Rome ou à Paris. Les institutions doivent s’occuper des tournois avec plus de tradition. Roland Garros a fait ce qu’il voulait parce que son histoire le soutient, avoir 100 ans c’est quelque chose que peu de tournois peuvent dire. Pour cette même raison, le tournoi de Rome doit être reprogrammé. Peu importe quand, comme si c’était après Roland Garros “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par Ubitennis.

