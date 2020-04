Paolo Lorenzi se souvient d’avoir joué Rafael Nadal au Rome Masters

Le joueur de tennis italien Paolo Lorenzi, 38 ans, admet que jouer Rafael Nadal au Rome Masters a été l’un des meilleurs souvenirs de sa carrière. Lorenzi, classé n ° 121 au monde, s’est affronté à Nadal sur les courts en terre battue des Rome Masters en 2011.

Nadal, qui est considéré comme le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, est entré dans le match comme un énorme favori, mais Lorenzi l’a fait travailler dur pour la victoire. L’ancien numéro 33 mondial Lorenzi a remporté une première manche serrée avant que Nadal, 12 fois championne du record de Roland-Garros, ne remporte la victoire 6-7 (5) 6-4 6-0 et progresse en huitièmes de finale.

Auparavant, Lorenzi avait dépassé l’épreuve de qualification et battu la Brésilienne Thoma Bellucci au premier tour pour organiser une rencontre contre Nadal. “C’est un beau souvenir que je porte à l’intérieur, tous mes amis étaient là pour me voir.

Contre Nadal, je voulais laisser une bonne impression “, a déclaré Lorenzi à LiveTennis. Lorenzi a également ajouté qu’il avait joué au-dessus de son niveau et que le match contre Nadal l’avait aidé à réaliser qu’il pouvait encore s’améliorer et rivaliser avec les meilleurs.

Lorenzi a connu les meilleures années de sa carrière de tennis il y a seulement quelques années en remportant son premier titre ATP en 2016 et en atteignant un classement de carrière un an plus tard. L’Italien de 38 ans a décroché son premier titre ATP sur les courts en terre battue de Kitzbühel après avoir battu Nikoloz Basilashvili en finale.

“Ce fut une grande satisfaction, la plus grande de ma carrière”, se souvient Lorenzi en remportant Kitzbühel. Les meilleurs jours de Lorenzi sont derrière lui mais l’Italien de 38 ans n’est toujours pas prêt à mettre un terme à sa carrière professionnelle.