Le Norvégien Casper Ruud dit que surpasser son père dans le classement après avoir remporté l’Open d’Argentine était spécial pour lui et son père l’a très bien pris. Ruud, 21 ans, a également atteint la finale de l’Open du Chili la semaine dernière où il a perdu contre Thiago Seyboth Wild.

Selon NRK, Ruud dit: “Papa l’a bien pris. C’est quelque chose qu’il réalise aussi. Il est mon entraîneur en chef après tout et pour lui, c’est aussi un exploit pour lui en quelque sorte. Même si je dois frapper la balle là-bas.” Ruud poursuit: “Il y a de nombreux joueurs de tennis professionnels qui tentent de remporter un titre, mais qui ne parviennent malheureusement jamais à le faire au cours d’une carrière.

Donc, il y a une résistance absolument difficile que vous obtenez dans chaque tournoi que vous jouez et tous ceux qui jouent le tournoi veulent gagner à la fin. “Ruud jouera pour la Norvège en Coupe Davis ce week-end contre la Barbade au Oslo Tennis Center”, je pense nous avons de bonnes chances.

La Coupe Davis est pour moi l’une des semaines les plus agréables et amusantes d’une année. On peut jouer en équipe. Je l’aime très bien et vous ressentez un peu l’esprit d’équipe. “Le vainqueur de la cravate se qualifiera pour les finales de groupe de la Coupe Davis en novembre et le capitaine de l’équipe norvégienne Anders Håseth, dit que les coéquipiers ont beaucoup à apprendre de Le professionnalisme de Ruud.

“Pour autant que je sache Casper, il est important pour lui d’être sérieux et il l’exprime. Il est un bon modèle pour les autres et signifie beaucoup pour l’équipe, aussi en tant que personne et comportement.”