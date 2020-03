“Par anxiété, je veux dire que je suis juste à bout” – Serena Williams ne peut plus accepter la quarantaine

La star du tennis américain Serena Williams ne passe pas un moment facile avec la quarantaine du Coronavirus. Alors que certaines personnes introverties semblent être parfaitement entrées dans le mode d’isolement, Serena n’en fait certainement pas partie. En fait, Serena a révélé que cette période d’isolement lui causait en fait beaucoup d’anxiété.

Elle avait clairement indiqué dans une publication sur Instagram qu’elle passerait six semaines à la maison en raison de la crise du coronavirus. Cependant, dans un poste à TikTok, elle a évoqué les difficultés de ce type d’engagement. Commençant initialement par un sentiment de confort à trouver du temps libre, il a rapidement ralenti en tension.

L’annulation de tournois a également eu un impact négatif. Apprenons de Serena elle-même les effets dévastateurs de la quarantaine.

Savoir plus – Jeux olympiques de Londres 2012: la course d’or de Serena Williams

Qu’a dit Serena Williams?

Serena a déclaré que la crise avait commencé avec sa confiance en ses capacités –

Je voulais prendre une minute et parler de mon expérience avec corona. J’ai commencé par me sentir comme, “Oh ça ne peut pas vraiment m’affecter”.

Cependant, comme les tournois ont commencé à être annulés, la gravité de la situation l’a frappée comme une balle.

“Et puis soudainement Indian Wells a été annulé et je me suis dit:” Oh, OK, c’est bizarre mais j’ai un peu de temps libre et je vais en profiter.

“Et puis une annulation en a conduit à une autre, puis à une autre et à toute cette anxiété que je ressens.”

Serena a décrit que son comportement était devenu une réaction excessive. À chaque petite chose, elle a une réaction extrême –

“Maintenant, je me suis éloigné de la société depuis vraiment très longtemps, probablement depuis deux semaines maintenant, et chaque petite chose me rend fou.”

«Et par anxiété, je veux dire que je suis juste à bout. Chaque fois que quelqu’un éternue ou tousse, je deviens fou. Je ne passe du temps avec personne, et quand je dis quelqu’un, je veux dire, ma fille. “

Savoir plus – Les records époustouflants de Serena Williams et Venus Williams

Cependant, ce n’était pas par colère. En fait, Serena est préoccupée par la santé de sa petite fille. Avec l’assaut du virus, c’est une réaction évidente –

«Elle a toussé, je me suis mise en colère et je lui ai donné un œil sur le côté. Je lui ai donné cette «Serena en colère», puis je suis devenu triste.

«Je me disais:« Est-ce qu’elle va bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ma fille? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? “Je ne sais tout simplement pas quoi faire, donc au lieu d’être détendu, je suis vraiment sous une tonne de stress.”

Honnêtement, nous pouvons tous nous rapporter à Serena en ce moment à un certain niveau. Évidemment, un peu de temps seul est bon. Cependant, ce que nous envisageons, c’est un isolement complet pendant des mois. À vrai dire, il y a des gens comme Serena pour qui travailler est l’essence même de la vie.

Espérons que les choses redeviennent normales le plus rapidement possible.