Sofia Kenin était très excité lors de l’entretien sur le terrain après la Open d’Australie 2020 simple femmes contre Garbine Muguruza. Elle a déclaré: “C’est mon premier discours, je ferai de mon mieux! Je félicite d’abord Garbine et son équipe pour son grand tournoi.

Mon rêve s’est réalisé! Parfois, les rêves deviennent réalité, et si vous en avez un, essayez-le jusqu’au bout et peut-être qu’il se réalisera. J’adore ce tournoi. Je remercie tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. J’ai hâte de revenir ici l’année prochaine.

Je remercie la foule, ces semaines ont été les meilleures de ma vie. Je vous remercie de tout mon cœur! ”