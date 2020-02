Pari du jour: Ashleigh Barty – Garbiñe Muguruza / WTA Premier 5 Doha

L’Australien Ashleigh Barty et l’espagnol Garbiñe Muguruza les quarts seront joués dans le tournoi de Doha.

Sera votre quatrième duel, le troisième ciment. En ce moment, l’Australien surpasse légèrement l’Espagnol dans le H2H (2-1).

Après un calendrier assez chargé face à la Open d’AustralieDoha est le premier tournoi de Barty après la première majeure de la saison, presque un mois plus tard. Bien qu’elle n’ait joué qu’un seul match, l’Australienne a montré une grande qualité dans son jeu, comme d’habitude en elle. Un excellent service et une grande variété de coups en font une joueuse toujours difficile à battre. Il vient de battre le tour allemand au deuxième tour Siegemund en séries droites (6-3 et 6-2) et se reposer dans huitièmes après lui survol de Rybakina. Ce 2020 a un dossier de dix victoires et deux bat tout en dur.

Muguruza prépare une bonne saison. Il semble que son meilleur jeu soit de retour et il trouve enfin la régularité qu’un joueur de haut niveau devrait être requis. Solide et cohérent, l’espagnol cette saison donne le sentiment que chaque fois que vous jouez un tournoi, vous pouvez le gagner. Une preuve de leur régularité, c’est le fait qu’avec ces salles atteintes, pour la première fois de leur carrière, au moins, cinq quarts de finale d’affilée. Il s’est débarrassé du Russe Kasatkina dans ses débuts, de l’Australien Tomljanovic au deuxième tour et l’Ukrainien Yastremska en huitièmes. Accumuler 16 triomphes et trois défaites, toutes aussi dur.

Barty commence comme un favori. L’Australienne a plus d’armes et un arsenal de coups plus varié, même si elle n’a pas joué depuis la fin de Melbourne et pour battre Muguruza, vous devrez jouer à un grand niveau. L’Espagnol joue sans grand étalage mais avec peu d’erreurs. Psychologiquement, il a encore des décalages et dépend beaucoup de son premier service mais s’il joue bien ses tours, il a des possibilités. Nous pensons que ce sera un match plus égal que ne l’indiquent les quotas.

Match: Ashleigh Barty – Garbiñe Muguruza

Pari: Barty -2.5

Quota: 1,73

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

