Pari du jour: Attila Balazs – Pedro Martínez / ATP 500 Rio de Janeiro

Hongrois Attila Balazs et espagnol Pedro Martinez les quarts seront joués dans le tournoi de Rio de Janeiro

Sera votre troisième duel, tout en terre battue. Il H2H Il est équilibré, avec une victoire pour chacun.

Balazs a été annoncé l’année dernière lorsqu’il a atteint la finale de Umag (argile) dans La Croatie, tombant devant le Serbe Lajovic. Le mois dernier, le Hongrois a remporté le challenger de Bangkok (difficile). En tournois ATP, cette saison n’a participé qu’à Cordoue et Buenos Aires. Gardez à l’esprit que vous êtes entré au tableau principal ici à Rio en tant que Perdant chanceux (LL). Lors de sa première, il s’est débarrassé de l’Uruguayen Grottes en deux sets et en huitièmes, il a donné une des surprises du tournoi en battant le joueur de tennis local Monteiro en trois manches. Le courant est le meilleur classement de sa carrière (106 °).

Pedro Martinez jouera pour la première fois quarts de finale d’un tournoi ATP. À ses 22 Springs, cette année a dépassé sa propre marque. Jusqu’à présent, les Espagnols avaient dit au revoir au deuxième tour de la quatre ATP conteste qu’il avait contesté. Auparavant, ici Rivière avait dû passer le qualy, comme d’habitude. Au premier tour, il a dépassé le bolivien Dellien dans trois manches et en huitièmes, il a bien rendu compte de son compatriote Pablo Andújar en séries droites. Cette saison s’accumule 14 triomphes et quatre tombe et est une victoire d’entrer dans la top 100

Après son exposition devant Andújar, Martínez commence comme favori contre un joueur beaucoup plus expérimenté. L’un des deux aura l’opportunité de jouer une demi-finale d’un ATP 500 pour la première fois de sa carrière. Les deux ont profité de l’occasion que leur a offert le tournoi et ne voudront pas la manquer. Nous pensons que l’Espagnol arrive jeté et affamé et c’est pourquoi nous proposerons sa simple victoire.

Match: Attila Balazs – Pedro Martinez

Pari: Martinez

Quota: 1,57

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.