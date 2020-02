Pari du jour: Belinda Bencic – Svetlana Kuznetsova / WTA Premier St. Petersburg

La Suisse Belinda Bencic et le russe Svetlana Kuznetsova sera mesuré en huitièmes fin du tournoi Saint-Pétersbourg

Sera votre quatrième duel, le premier à à l’intérieur. Sa dernière confrontation a eu lieu l’année dernière. Le Suisse est légèrement en avance sur le H2H (2-1).

Bencic a déjà montré son plein potentiel dans le passé 2019 venir à trois terminaisons et capture deux titres (Dubaï et Moscou). Le Suisse souffre toujours d’une certaine irrégularité et d’un manque de confiance relativement fréquent. Peut-être que son plus gros défaut est de pagayer contre le courant, et cela lui coûte encore un peu de prendre la température des matchs. Cependant, le numéro cinq La Coupe du monde est une joueuse très complète, avec une grande intensité sur le terrain et capable de battre n’importe qui si elle a la journée. Si vous polissez vos petits défauts, nous sommes face à un joueur de tennis capable d’atteindre la deuxième semaine de la Majors, quelque chose d’attendu (nous l’espérons) cette saison. Il vient de contester la Fed Cup.

Pour son presque 35 Apriles, Kuznetsova continuez à faire la course (il est professionnel depuis 2000). Le Russe n’a pas été un joueur très médiatique et a peut-être eu le tennis pour avoir gagné plus, mais a quand même accompli beaucoup de choses dans ce sport. Certains croient que le double champion Grand chelem Il rampe depuis trop longtemps sur le circuit à cause des blessures. Mais la vérité est qu’il aime ce sport, est très travailleur et avec un caractère de fer. À l’intérieur de la piste se trouve un vrai guerrier et un exemple de travail et d’humilité. Concernant le tournoi, il vient de se débarrasser au premier tour de l’Américain Brady (52e) en séries droites (6-3, 6-1). L’année dernière, il a participé à une finale (Cincinnati).

Les bookmakers aiment Bencic comme favori, mais pas de manière exorbitante. Sans cacher notre sympathie pour Svetlana, le Suisse a de plus en plus d’arguments à gagner.

Match: Belinda Bencic – Svetlana Kuznetsova

Pari: Bencic

Quota: 1,60

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.