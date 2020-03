Pari du jour: Caroline García – Alison Van Uytvanck / WTA International Lyon

Le français Caroline Garcia et le belge Alison Van Uytvanck les quarts seront joués dans le tournoi de Lyon

Sera votre deuxième duel Lors de sa seule confrontation précédente, l’année dernière Fed Cup, les Français ont prévalu.

Caroline García semble rattraper son retard. Le tournoi de Lyon semble devenir un véritable baume pour le joueur de tennis français, qui n’a remporté quasiment aucune victoire 2020 et totalement dénué de confiance. Vous avez dû remonter très loin dans le calendrier pour la voir gagner deux matchs consécutifs et marcher dessus trimestres de fin. Elle vient de s’imposer aux Belges Minnen (103e et partenaire de son rival), et Buenaventura (122e). Par curiosité, elle est la troisième joueuse belge à laquelle elle a dû faire face dans l’épreuve. Cette saison a un solde négatif de quatre victoires et cinq défaites

De son côté, Van Uytvanck disputera son sixième tournoi de la saison. C’est une joueuse dotée de ressources et polyvalente, avec une réduction des solvants. La Belge est ouvertement lesbienne et entretient une relation avec la joueuse de tennis belge Salut minnen, qui est aussi votre partenaire sur la piste. Il vient de battre les Polonais Kawa (121e) et au bulgare Tomova (143e). Cette année enregistre un solde de six triomphes et cinq trébuche C’est la première fois qu’il participe à ce tournoi.

Il a dû être ici dans son pays natal, alors Caroline commence à regagner une partie de la confiance perdue. Maintenant, il a l’occasion de confirmer son amélioration contre un rival de plus de substance que les précédents. D’un autre côté, le Belge ne facilitera pas les choses et les honoraires n’aident pas à décider, mais nous pensons qu’il est fort probable qu’il s’agisse d’un match contesté.

Match: Caroline García – Alison Van Uytvanck

Pari: les deux gagneront un set

Quota: 2,30

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

