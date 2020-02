Pari du jour: Daniel Evans – Stefanos Tsitsipas / ATP 500 Dubai

Le britannique Daniel Evans et le grec Stefanos Tsitsipas sera cité dans demi-finales du tournoi de Dubaï.

Il n’y a pas eu d’affrontement antérieur. Ce sera son d’abord duel

Evans participera aux demi-finales d’un tournoi pour la première fois cette saison. Le Britannique montre à nouveau que, bien qu’il ne soit pas dans le top 20, a des qualités pour se mettre entre 20 d’abord et si vous obtenez plus de régularité, vous pourriez l’obtenir. En tout cas, il est toujours un joueur dangereux et il faut parfois le garder à l’esprit. À Dubaï, il a l’air bien et de bonne main pour tranche. Cela vient de l’élimination de l’italien Fognini au premier tour, vers le français Herbert en huitième et en russe Roublev dans les chambres Sauf avant le Russe, dans les autres matchs, il a atteint le troisième set. Il se défend bien sur piste dure et aussi sur herbe. Cette année s’accumule 11 victoires et quatre défaites

Pendant ce temps, Tsitsipas est à un pas de répéter la finale de l’an dernier. L’Athénien arrive un peu fatigué et exigé par sa victoire en Marseille, mais gère la pression pour défendre les points obtenus ici la saison précédente. En général, il semble qu’il acquiert plus de cohérence, il est plus patient et bien rangé dans son jeu et cela se traduit par de meilleures décisions, une meilleure sélection de ses coups, etc. Cela vient de se débarrasser de l’espagnol Carreño à sa première, du Kazakhstan Bublik en huitièmes et toujours mal à l’aise Struff dans les quartiers, où il avait besoin de trois manches pour résoudre le match. Ce 2020 s’accumule 13 triomphes et cinq tombe

Selon les bookmakers, Tsitsipas commence comme un grand favori. Cela vient de remporter une finale la semaine précédente sans donner de sets et voici prendre les matchs contre des adversaires compliqués. Le seul handicap semble être le fardeau des matches. De son côté, Evans arrive à un bon moment et le sait. Il est possible qu’il présente une bataille mais on ne le voit pas surprendre l’Hellène.

