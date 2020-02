Pari du jour: Diego Schwartzman – Albert Ramos / ATP 250 Córdoba

L’Argentine Diego Schwartzman et espagnol Albert Ramos sera mesurée par une position dans demi-balles, dans le tournoi de Cordoue.

Sera votre cinquième duel, tout en l’argile. L’Argentin domine clairement le H2H pour 4-0

Schwartzman vise à entrer dans le top 10 cette année. L’Argentin est venu se tenir debout 11e Dans le classement il y a un an et demi, il sait que ce serait une grande étape importante dans sa carrière et il veut commencer à aborder ici à Cordoue, où il voudra améliorer les quarts de finale atteints la dernière édition. C’est lui premier ensemencé et donc, la grande attraction du tournoi. Il avait l’air bien sur lui Ouverte de Australie, où il a franchi les étapes à élimination directe avant le vainqueur, un Djokovic intraitable. Bien qu’il ait montré qu’il s’est très bien adapté aux terrains durs, sa spécialité reste l’argile. Cela vient de se débarrasser de l’espagnol Jaume Munar (87º) à ses débuts, en deux sets (6-1, 7-5).

De son côté, Albert Ramos a déjà amélioré sa performance l’an dernier avec ces quarts de finale atteints. Le gaucher catalan doit avoir un de ses sommets en forme s’il veut avoir des chances d’atteindre les demi-finales. Cela vient de l’élimination dans les sets consécutifs, mais avec plus de difficultés que prévu, pour le joueur de tennis local Bagnis (135º) au premier tour (6-4, 7-6) et son partenaire Pablo Andújar en huitièmes de finale, en trois sets (6-3, 6-7, 6-4). C’est le dernier tour espagnol de ce tournoi.

Albert Ramos doit déployer son meilleur tennis s’il veut avoir une option contre Schwartzman. La fête de Buenos Aires est clairement un favori, et nous n’en douterons pas. Il Petit Il voudra commencer à attaquer son objectif et être un prophète dans son pays. Il a plus de tennis et le public en faveur. Par conséquent, nous allons avec son triomphe en deux manches.

Match: Diego Schwartzman – Albert Ramos

Pari: Schwartzman 2-0

Quota: 1,65

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

