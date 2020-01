Pari du jour: Diego Schwartzman – Alejandro Davidovich / Open d’Australie

L’Argentine Diego Schwartzman et espagnol Alejandro Davidovich sera mesurée en correspondance de seconde rond dans Melbourne.

Ils ne se sont jamais affrontés auparavant. Ce sera votre premier face à face.

Il “petit” Schwartzman est venu à ce grand avec beaucoup de confiance et espérant jouer un bon rôle. L’Argentine (14e ensemencé) savent que cela Grand chelem c’est la première pierre de touche à essayer de prendre d’assaut le dix premiers cette année. Pour ce faire, vous devrez montrer vos principales vertus: vitesse, vitesse, grand repos et surtout combat, beaucoup de lutte. Il est arrivé à Melbourne après avoir joué le Coupe ATP dans lequel il a battu le Croate Coricmais perdu avec le polonais Hurkacz et avec deux poids lourds comme l’Autrichien Thiem et le russe Medvedev. Lors de la manche inaugurale, l’Afrique du Sud a été imposée avec autorité Harris en séries droites. Par curiosité, il est le joueur le plus court du top 100 (1,70).

Alejandro Davidovich a obtenu son 20 ans sa première victoire en Grand Chelem. C’était au premier tour contre l’expérimenté slovaque Gombos (113º), en cinq manches travaillées et après plus de trois heures de jeu. Le joueur de Malaga (85º dans le classement ATP), était exultant après la victoire. Avant cela Open d’Australie, a joué les tournois de Doha et Auckland comme préparation préalable

Schwartzman est un joueur de tennis très établi, arrive avec confiance et fait partie de ses favoris. Il a également beaucoup plus d’expérience dans ces lieux que l’espagnol, qui est prédit un bon avenir. Il n’y a pas d’arguments pour s’opposer au favoritisme de l’Argentine, nous ne pouvons donc rien proposer d’autre que la victoire du Petit.

Match: Diego Schwartzman – Alejandro Davidovich

Pari: Schwartzman 3-0

Quota: 1,73

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l'argent.

