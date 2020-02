Pari du jour: Diego Schwartzman – Christian Garín / Final ATP 250 Córdoba

L’Argentine Diego Schwartzman et le chilien Cristian Garín ils affronteront le titre dans le tournoi de Cordoue.

Sera votre sixième duel, la chambre l’argile. Il H2H favorise légèrement Peque (3-2).

Lors de votre premier arrêt après Ouverte de Australie, Schwartzman a atteint son premier objectif: atteindre la finale. Maintenant, il va essayer de terminer le second: gagnez-le. L’Argentin a été assez satisfait du niveau affiché tout au long de la semaine, ce qui lui a permis de remplir son favoritisme lors du tournoi. Sur son chemin, il a éliminé les Espagnols Munar et Bouquets en séries droites et serbes Djere. Lors de cette dernière réunion, quelque chose d’irrégulier a été montré; Bien qu’il ait alterné des moments de grand tennis, il avait besoin de trois manches pour l’emporter.

Après un inoubliable 2019, dans lequel Garín est intervenu trois finales (tout en l’argile) et capture deux trophées (Houston et Munich), le Chilien recherchera son troisième titre ATP Pour finir d’arrondir la semaine. Avec sa performance à Cordoue, le première raquette Le Chilien s’est déjà assuré d’entrer dans le top 30 dans le monde Il vient d’imposer au hongrois Balazsà l’Uruguayen Grottes et le slovaque Martin. Sauf dans huitièmes Au final, lors des deux derniers matchs, il a atteint le troisième set.

Le champion de Cordoue sortira entre deux des trois premières têtes de série de l’épreuve. Il y aura donc un dernier carat. Malgré ce que Garín peut dire dans la rencontre, le grand favoritisme des Petit, nous proposons donc la victoire avec un handicap.

Match: Diego Schwartzman – Christian Garín

Pari: Schwartzman (-3,5)

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

