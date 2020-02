Pari du jour: Diego Schwartzman – Federico Delbonis / ATP 250 Buenos Aires

L’Argentine Diego Schwartzman et son compatriote Federico Delbonis, sera mesurée en huitièmes fin du tournoi Buenos Aires.

Sera votre huitième duel, le septième terre battue. Schwartzman a profité de la H2H (4-3)bien que l’histoire l’argile est apparié (3-3).

Schwartzman se présente de façon assez irrégulière en ce début de saison. Il était très flou dans le Coupe ATPoù a-t-il perdu trois de ses quatre réunions, dans le premier grand de l’année ont montré une bonne image, marchant sur les huitièmes de finale et tombant devant un incommensurable Djokovic, au final vainqueur du tournoi. Et il y a quelques jours, il a joué la finale de Cordoba Open comme première tête de série, succombant au chilien Garin en trois manches. Peut-être que je dois travailler cette pression excessive à laquelle il est soumis lorsqu’il joue un tournoi sur son terrain. Cela pourrait sûrement attaquer le dix premiers, son grand objectif, puisque le tennis a pour lui. L’année précédente, l’Argentin a obtenu ici l’un des triomphes les plus importants de sa carrière, en battant l’Autrichien Thiem dans demi-finales. Par la suite, il a perdu le Finale devant l’italien Cecchinato. C’est son dixième participation à l’argile de Buenos Aires.

Delbonis achèvera sa onzième participation à Buenos Aires. Sa meilleure performance a eu lieu il y a deux ans, quand il a atteint demi-finales devant le slovène Bedene. L’Argentin a commencé la tournée des terres par Amérique du sud va Cordoue, où il a succombé au premier échange avant l’Uruguayen Grottes et ici ça vient du traçage du bolivien Dellien au tour inaugural, avec plus de difficultés que prévu (1-6, 6-3, 7-5). C’est sa première victoire depuis Ouverte de Australie.

La défaite de Schwartzman lors de la finale de Cordoue a eu pour conséquence que les bookmakers ont réduit leur favoritisme dans cette épreuve, malgré le fait de commencer en tête de la première série. Cependant, c’est le grand favori contre un Delbonis qui, bien qu’étant un joueur qui complique toujours les choses, n’a pas montré grand-chose. S’il parvient à se concentrer, le Petit Vous ne devriez pas avoir de problèmes excessifs pour vous débarrasser de votre compatriote.

Match: Diego Schwartzman – Federico Delbonis

Pari: Schwartzman 2-0

Quota: 1,65

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

