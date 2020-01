Pari du jour: Dominic Thiem – Alexander Zverev / Open d’Australie

L’Autrichien Dominic Thiem et l’allemand Alexander Zverev sera mesurée à la recherche de la Finale dans Melbourne.

Sera votre neuvième duel, le deuxième dur. Il h2h favorise clairement l’Autrichien par 6-2.

Thiem a donné la surprise trimestres de finale et éliminé le numéro un monde, Raphael Nadal, en quatre sets, trois coupures de match nul et plus de quatre heures de jeu, ce qui lui a permis d’accéder à son premier demi-finales d’un grand, sauf, bien sûr, Roland Garros, où il a disputé les deux dernières finales précisément avant sa dernière victime. Un fait important de cette réunion est qu’elle a réussi à se connecter à 65 gagnants (!). Auparavant, l’Autrichien s’est imposé aux Français Mannarino à ses débuts, à l’Australien Boulonaux américains Fritz, vers le français Monfils en huitièmes et le Nadal susmentionné en quarts. Maintenant, il a la grande opportunité de monter sur une finale dans un majeur autre que la terre battue.

Zverev est venu à cela Ouverte avec plus de doutes que de certitudes et avec l’obligation de démontrer (en particulier lui-même), qu’il pourrait atteindre les Grand chelem. L’Allemand a finalement franchi la barrière des quarts de finale et disputera pour la première fois une demi-finale de l’un des quatre grands. Avant cela, il a dû éliminer l’italien Cecchinato Lors du premier tour, le Bélarusse Gerasimov, vers l’espagnol Verdasco et déjà en huitièmes, à un Roublev Cela est venu en grande forme. Au cours du trimestre, il a dû retourner en Suisse Wawrinka et a prévalu en quatre manches. Il n’a donné qu’un seul set dans tout le tournoi.

Thiem commence comme un favori contre un Zverev qui, bien qu’il ait déjà fait un bon tournoi, ne se contentera pas d’arriver ici. Il semble que l’Autrichien soit plus cohérent dans son jeu, domine le h2h et surtout, ait plus de force mentale. En revanche, il a cédé des sets dans trois de ses matchs et il pourrait arriver un peu fatigué après son match contre Nadal. Si l’Allemand est solide au service et prolonge la partie, il peut avoir ses chances. Pour ces raisons, nous proposons les jeux sur.

Match: Dominic Thiem – Alexander Zverev

Pari: plus de 40,5 matchs

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

