Pari du jour: Dominic Thiem – Jaume Munar / ATP 500 Rio de Janeiro

L’Autrichien Dominic Thiem et espagnol Jaume Munar sera mesurée au deuxième tour du tournoi de Rio de Janeiro

Sera votre troisième confrontation, tout en l’argile. L’Autrichien l’a emporté dans les deux autres duels.

C’est lui troisième tournoi de l’année joué par Thiem, le premier après Open d’Australie. Je devais aussi jouer dans Buenos Aires, mais au final il a décidé de ne pas le faire, on imagine que pour mieux préparer ce rendez-vous, où il est le favori pour remporter l’épreuve. Il voudra également se remettre de sa défaite l’an dernier au premier tour aux mains du Serbe Laslo Djere. Ce sera le cinquième participation de l’Autrichien, qui sait déjà ce que c’est que de goûter au triomphe sur les terres brésiliennes, levant le trophée en 2017. Cela vient d’imposer ses débuts au joueur de tennis local Felipe Meligeni, avec plus de difficultés que prévu. Il avait besoin de trois manches pour plier le jeune carioca.

Pour sa part, Munar n’a pas été en mesure de remporter deux matchs consécutifs dans un tableau principal de ce 2020 (Open d’Australie, Cordoue et Buenos Aires) et il semble très compliqué que vous puissiez le faire dans votre seconde participation à Rio de Janeiro. De plus, si le Majorquin ne passe pas le tour, il quittera très probablement le top 100 la semaine prochaine. L’année dernière, il est arrivé ici trimestres de fin. Il vient de vaincre dans le tour inaugural de l’italien Salvatore Caruso en deux sets travaillés. Cette année s’accumule six Victoires et bien d’autres défaites.

Leur partie comme un favori clair. Cependant, Munar aura pris note de Meligeni. La supériorité évidente de l’Autrichien pourrait se traduire par une certaine détente et Jaume a plus de tennis que le Brésilien pour compliquer les choses. D’un autre côté, nous constatons qu’il est peu probable que Dominique se détende à nouveau de manière excessive et nous pensons qu’il ne sera pas surpris.

Match: Dominic Thiem – Jaume Munar

Pari: Thiem -4,5

Quota: 1,70

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

