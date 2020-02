Pari du jour: Dominic Thiem – Novak Djokovic / finale de l’Open d’Australie

L’Autrichien Dominic Thiem et le serbe Novak Djokovic sera cité dans le Finale du Ouverte de Australie

Les deux joueurs ont été mesurés dans un total de dix occasions, avec un équilibre de six victoires et quatre défaites en faveur de Nole. Lors de ses deux dernières rencontres, l’Autrichien a gagné.

Thiem cherche son premier Majeure. Pour l’Autrichien, tombé lors de la dernière édition la première semaine, ce sera son troisième fin de Grand chelem, la première enveloppe dur. Dominic a montré dans Melbourne qui n’est plus seulement un joueur de terre battue. Il sait déjà ce que c’est que de jouer et de gagner des finales sur toutes les surfaces et a suffisamment de tennis pour battre les meilleurs du monde. Le numéro actuel cinq du monde (prochain numéro quatre après ça Ouverte) est en route pour la grande finale de Mannarino, Bolt, Fritz, Monfils, Nadal et Zverev. Il a gagné cinq morts subites dans le tournoi et a perdu deux.

Djokovic cherche à rééditer sa victoire lors de la dernière édition. Il arrive lancé, prêt à obtenir ce qu’il serait huitième couronne en Australie (de huit fin), votre 17e Titre du Grand Chelem et en plus, il récupérerait le numéro un dans le monde Le début de la saison serbe est écrasant, avec un équilibre de 12-0 entre Melbourne et le Coupe ATP. Il a éliminé Struff, Ito, Nishioka, Schwartzman, Raonic et Federer. Le Serbe n’a laissé sortir qu’un set dans toute la compétition, contre Struff et a remporté le trois bris d’égalité Il a joué.

Tout est prêt pour la bataille entre l’une des légendes de ce sport et l’un des joueurs de tennis appelés à réussir le Trois grands. Le grand favori est Djokovic, mais il aura également toute la pression. Le Balkan l’assume avec naturel et ambition, car il arrive très motivé. Bien que Thiem se soit avéré un finaliste juste et mérité, nous pensons que peu de choses peuvent être faites contre Nole, car il est actuellement le joueur le plus en forme, il a eu une monture plus abordable et moins d’usure. Par conséquent, nous irons avec la victoire du Serbe, avec un handicap.

Match: Dominic Thiem – Novak Djokovic

Pari: Djokovic (-5,5)

Quota: 2,00

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.