Pari du jour: Elena Rybakina – Kiki Bertens / WTA Premier St. Petersburg Final

Le kazakh Elena Rybakina et le néerlandais Kiki Bertens, sera mesurée par le titre en Saint-Pétersbourg.

Il n’y a qu’une seule confrontation enregistrée: l’année dernière sur l’herbe de Hertogenbosch, en demi-finale, où les Néerlandais ont gagné en deux sets (6-4, 6-4).

Rybakina arrive pleine de victoires et pleine de confiance. À ses 20 ans, la joueuse de tennis kazakhe continue de frapper aux portes et la jouera troisième finale de la saison, après celles réalisées le mois dernier en Shenzhen (tomba aux mains du Russe Alexandrova) et Hobart (imposé aux Chinois Zhang). En chemin, il a quitté la République tchèque Siniakova (59e), aux Français Ferro (58e) et Dodin (159e) et le grec Sakkari (21e). Il a le meilleur équilibre de tous Wta dans cette 2020, avec 15 victoires et seulement deux défaites

Bertens défendra le titre soulevé ici l’an dernier. Les Néerlandais ont contesté la Fed Cup (deux victoires en deux rencontres), et a atteint Saint-Pétersbourg dans un bon moment de forme. Il transmet de bons sentiments et pas seulement pour les victoires remportées, mais aussi pour le jeu affiché. Dans son chemin vers la finale, il a éliminé les joueurs locaux Kudermetova (38e), Potapova (101e) et Alexandrova (28e). Cette année prend un total de 10 triomphes et deux défaites

Bertens défend le titre obtenu en 2019 et demain il cherchera à revalider sa couronne contre un Rybakina qui a commencé l’année comme un tir. La progression du Kazakh est considérable et de plus en plus palpable, même si nous pensons que le Néerlandais est plus (encore) joueur de tennis et plus expérimenté dans ce type de leadership. Certes, l’équilibre peut être décanté de n’importe quel côté. Ce que nous sommes d’accord, c’est que ce sera un match disputé et c’est pourquoi nous proposons les jeux plus.

Match: Elena Rybakina – Kiki Bertens

Pari: plus de 21,5 matchs

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

