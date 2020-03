Pari du jour: Elina Svitolina – Arantxa Rus / WTA Monterrey

L’ukrainien Elina Svitolina et le néerlandais Arantxa Rus sera mesuré en demi-finales du tournoi de Monterrey.

Sera votre deuxième duel, le premier à dur. Lors de sa seule confrontation précédente, les Néerlandais l’ont emporté.

Svitolina est arrivée à Monterrey en quête de triomphes après un début d’année irrégulier. Il n’était pas non plus en grande forme et la pression supplémentaire qui est venue en tant que favori pour le titre n’a pas semblé aider. Cependant, l’Ukrainienne semble avoir trouvé ici le niveau de tennis qu’elle recherchait depuis le début de la saison. Lors de sa première participation à ce tournoi, il vient éliminer le Monténégro Kovinic (88e)au biélorusse Govortsova (142e) et au Canadien Leylah Fernández (126e), sans céder encore tout partiel. Elle est l’une des joueuses les plus complètes du circuit et sur un terrain dur, elle se sent comme un poisson dans l’eau. Ce 2020 s’accumule neuf victoires et six défaites

Il est révolu le temps où la Dutch Rus semblait errer sans but dans le circuit, battant même un record négatif en termes de pertes consécutives. Mais il rencontrait Julian Alonso Et change tout. Sa grande saison 2019 lui a permis de revenir progressivement sur le circuit en premier Wta puis à top 100. Il vient de battre le Russe Flink (149e), à l’américain Davis (61e) et aux Suédois Peterson (45e), le tout par la voie rapide. Professionnel depuis 2008, son meilleur coup est l’inverse et sa surface préférée est l’argile. Il s’agit de sa troisième participation à cet événement.

La WTA de Monterrey fait face à sa dernière ligne droite. Bien que les quotas donnent à Svitolina un favori évident, ils semblent disproportionnés. Les deux joueurs arrivent à un bon moment, sans abandonner les manches et nous pensons qu’il peut être nécessaire d’atteindre le troisième set pour régler le match.

Match: Elina Svitolina – Arantxa Rus

Pari: 3 sets

Quota: 2,50

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

