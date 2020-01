Pari du jour: Elina Svitolina – Garbiñe Muguruza / Open d’Australie

L’ukrainien Elina Svitolina et l’espagnol Garbiñe Muguruza le troisième tour de la Open d’Australie.

Sera le onzième confrontation entre les deux, le septième dans dur. Bien que le H2h est presque équilibré (6-4 en faveur de Svitolina), les Espagnols n’ont pu gagner qu’une seule fois dans ce domaine (Indian Wells, 2017).

Le point que Svitolina a remporté dans son match contre l’Américain est toujours dans la rétine des fans Davis et cela est devenu viral: l’Ukrainien a frappé le ballon avec un tel effet qu’il a d’abord rebondi dans le champ de son rival pour finir par donner le deuxième bateau dans son propre champ. En dehors de cela charcuterie technique, Elina est l’une des joueuses les plus complètes du circuit et sur la piste dure elle se sent comme un poisson dans l’eau. Avant cet Open, il a joué le tournoi de Brisbane, recevant un correctif sévère aux États-Unis Collins (6-1, 6-1). Il n’a pas encore donné de set ici Melbourne. Au premier tour, il a éliminé les Britanniques Boulter et deuxième après l’Américain Davis, les deux en séries droites. Il vient avec l’intention de se battre pour le titre.

Avec les défaites de Carla Suarez et Sara SorribesGarbiñe Muguruza reste le dernier espoir du tennis féminin espagnol dans cet Open d’Australie. L’Hispano-Vénézuélien arrive avec une vigueur renouvelée et semble un peu plus concentré. Bon frappeur, à Melbourne, elle montre son tennis agressif et même si elle a toujours tendance à quitter soudainement les jeux, elle joue plus régulièrement. En préparation de la première majeure de la saison, il a joué les tournois de Shenzhen, où il est venu jouer le demi-finale et Hobartfaire survol dans trimestres de fin. Il vient de battre le tour américain lors du tour inaugural Rogers et au deuxième tour à l’Australien Tomljanovic.

Bien que Garbiñe semble à la hausse, Svitolina est au bon moment et est le favori pour gagner. Sur une autre surface, nous donnerions plus d’options aux Espagnols, mais c’est une autre histoire difficile. Dans cette optique, le quota semble tout à fait raisonnable et c’est pourquoi nous suggérons la simple victoire de l’Ukrainien.

Match: Elina Svitolina – Garbiñe Muguruza

Pari: Svitolina

Quota: 1,57

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

