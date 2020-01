Pari du jour: Elina Svitolina – Lauren Davis / Open d’Australie

L’ukrainien Elina Svitolina et l’américain Lauren Davis ils feront face au deuxième tour de Open d’Australie.

Sera votre cinquième confrontation, tout en dur. Il H2h favorise clairement l’Ukrainien par 4-0.

2019 Ce ne fut pas une grande année pour Svitolina. Bien qu’il soit resté dans le cinq premiers, l’Ukrainien n’a pu soulever aucun titre. Cette année, les sensations transmises face à cet Open d’Australie n’ont pas été les meilleures. Tombé d’une manière définitive dans Brisbane devant un inspiré Collins pour un double 6-1, terminant un match horrible et malgré sa victoire dans ce premier tour en sets consécutifs (6-4, 7-5) aux britanniques Boutler, a suffisamment souffert et n’a pas fini de dissiper les doutes. Cependant, il est toujours très compétitif et après avoir finalement atteint le demi-finales en un Grand chelem, tentera de poursuivre une finale pour terminer ce saut qualitatif.

Davis a terminé l’année dernière avec un enregistrer de 38 victoires et 20 défaites, sa meilleure année sur le circuit Wta. Après quelques saisons paresseuses, l’Américaine a retrouvé l’an dernier le bon niveau qui l’a amenée à grimper jusqu’à top 30. Il a augmenté de nombreux postes et occupe actuellement le poste 62. En préparation de cet Open, il a joué les tournois de Auckland et Hobart. Il vient de s’imposer lors de la ronde inaugurale au Canadien Fernandez en séries droites.

Bien qu’il semble que Svitolina n’arrive pas à son meilleur, en partie comme un grand favori et les quotas le corroborent. Comme l’Américain sait déjà ce que c’est que de gagner un set, nous allons prendre un risque, mais toujours avec la victoire de l’Ukrainien.

Match: Elina Svitolina – Lauren Davis

Pari: Svitolina 2-1

Frais: 4,33

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

