Pari du jour: Elina Svitolina – Marie Bouzkova / Final WTA Monterrey

L’ukrainien Elina Svitolina et le tchèque Marie Bouzkova ils s’affronteront en finale du tournoi Monterrey

Sera votre deuxième duel, également en dur. Les visages ont été vus l’année dernière en Guangzhou, imposant le joueur de tennis tchèque.

Après un début de saison plus que discret, Svitolina a assisté à cet événement avec plus de doutes que de certitudes. Mais peu à peu, il les a effacés, prenant la forme tout au long de la semaine et le confirmant lors de leur dernière rencontre face aux Néerlandais. L’Ukrainienne a fait toute une exposition de tennis et a écrasé son rival en moins d’une heure, n’accordant qu’un seul match (6-0, 6-1), devant une joueuse arrivée à un bon moment et qui, comme elle, n’avait renoncé à aucun manga dans tout le championnat. Il démontre la raison de son pouvoir sur la piste difficile. Danka Kovinic, Olga Govortsova, Leylah Fernández et Arantxa Rus Ils ont été ses victimes du tournoi.

Marie Bouzkova est la nième promesse de l’inépuisable école tchèque, qui cherche à percer l’élite. Professionnel depuis 2014, pour le moment top 50, même si vous pouvez avoir du tennis pour plus. Il a été planté en finale en battant les Britanniques contre toute attente Konta en séries droites (6-3, 6-4). Auparavant, il avait été imposé aux Slovaques Kucova et Schmiedlova et en chine Wang. Il arrive également sans renoncer à aucun partiel dans tout l’événement. C’est sa troisième participation sur les terres aztèques et 2020 Il a un équilibre de neuf victoires et cinq défaites

Les quotas donnent à Svitolina un favori et après leur dernière exposition, nous ne pouvons qu’être d’accord. Cependant, Bouzkova a déjà donné une surprise et après tout, c’est une finale. C’est quand même la première définition du tchèque et nous ne pensons pas que l’ukrainien soit surpris.

Match: Elina Svitolina – Marie Bouzkova

Pari: Svitolina (-3,5)

Quota: 1,85

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

