Pari du jour: Elise Mertens – Aryna Sabalenka / WTA Premier Dubai

Belge Elise Mertens et le biélorusse Aryna Sabalenka ils se feront face dans le tournoi Dubaï

Ce sera votre cinquième duel, le deuxième dur. Il H2H correspond à deux victoires (2-2).

À ce stade, nous ne découvrons rien si nous disons que Mertens nous semble être l’un des joueurs les plus qualifiés du circuit pour atteindre les phases finales de la Grand chelem. Le Belge a grandi en tant que joueur de tennis et a le potentiel et la maturité pour être un joueur de haut niveau et poursuivre des objectifs importants. Cependant, il semble qu’il attend toujours de finir de grimper une étape de plus dans son tennis pour finir d’aspirer à des niveaux plus élevés. Cela vient de l’élimination autoritaire de la Chine Wang (28e) en séries droites au premier tour (6-3, 6-0). Cette année s’accumule 10 triomphes et trois défaites

À ses 21 années, peu doutent du potentiel incontestable de Sabalenka et qu’il se faufile dans le dix premiers. La Biélorusse a du talent et de la qualité, est très agressive et si elle a le jour, elle peut détruire n’importe qui. Il souffre encore d’une certaine irrégularité et il lui est difficile de démarrer en début de saison, mais nous espérons que cette année il pourra déjà apparaître à la deuxième semaine de la Majors. Il est devenu l’un des jeunes talents les plus prometteurs du circuit féminin dans la seconde moitié de la saison dernière, atteignant quatre terminaisons et capture trois trophées (Shenzhen, Wuhan et Trophée Elite). Dans ses débuts, il s’est débarrassé du grec Sakkari (21e) en trois manches.

Mertens semble arriver en meilleure forme et cela semblait donc à ses débuts. Sabalenka a toujours du mal à suivre le rythme dans les premiers mois de compétition, mais c’est trompeur, car à tout moment il peut montrer son énorme potentiel. Les maisons de paris n’ont pas encore été décidées et offrent des frais très faibles. Les deux rivaux se connaissent bien (ils sont partenaires en double) et aucune facilité ne sera donnée. Certes, n’importe qui peut remporter la victoire. Nous pensons que ce sera un match contesté et nous pensons donc qu’il est raisonnable de proposer les jeux en cours.

Match: Elise Mertens – Aryna Sabalenka

Pari: plus de 21,5 matchs

Quota: 1,85

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

