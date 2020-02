Pari du jour: Felix Auger-Aliassime – Stefanos Tsitsipas / Final ATP 250 Marseille

Canadien Felix Auger-Aliassime et le grec Stefanos Tsitsipas sera cité pour le titre du tournoi de Marseille

Sera votre quatrième duel, le premier à à l’intérieur. Tous ses affrontements précédents ont eu lieu l’année dernière. Il H2H favorise les Canadiens (2-1).

Après avoir perdu son quatrième finale du circuit ATP dans Rotterdam, Aliassime s’est vu accorder une nouvelle opportunité, cette fois à Marseille. Le Canadien semble mieux gérer la pression et a retrouvé la confiance qu’il avait perdue ces derniers mois. Après être tombé avant Monfils clairement en terre hollandaise, loin de s’effondrer, il a été planté dans une autre finale et devant une vieille connaissance. Dans son voyage vers la dernière étape, il a quitté la route de l’italien Travaglia (85º), aux acteurs locaux Herbert (79e) et Simon (58e) et le biélorusse Gerasimov (72º). Ce 2020 s’accumule 12 victoires et sept défaites

C’est lui quatrième Tournoi Tsitsipas de la saison (hors expositions) et la quatrième fois a fait le charme, ce qui a conduit le Grec à sa première finale de l’année. Après avoir ajouté plus de deux victoires entre le ATP Cup, Australie et Rotterdam, le joueur de tennis hellénique semble avoir récupéré sa meilleure version ici à Marseille avec trois victoires consécutives. Il est l’actuel champion défendant le titre et défend de nombreux points. En route vers la finale, il a éliminé le Suédois Ymer (75º)au Canadien Pospisil (98º) et le kazakh Bublik (55º), sans renoncer à un set tout au long du tournoi. Il arrive avec un équilibre de 9/5.

Aliassime a perdu trois finales en 2019 et un est 2020. Bien qu’il n’ait remporté aucun titre, il a réussi à se top 20 et il lui suffit de démolir la dernière porte, la plus difficile: être champion. Les deux sont de bons coups et soustracteurs et quelque chose que le Canadien a qui dérange le jeu grec. Bien que nous pensons qu’en général les frais sont quelque peu disproportionnés, Stefanos arrive en grande forme et nous pensons qu’il reportera le rêve de Felix d’obtenir son premier titre.

Match: Felix Auger-Aliassime – Stefanos Tsitsipas

Pari: Tsitsipas -3,5

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

