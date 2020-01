Pari du jour: Garbiñe Muguruza – Kiki Bertens / Open d’Australie

L’espagnol Garbiñe Muguruza et le néerlandais Kiki Bertens sera mesuré en huitièmes de finale Melbourne.

Sera votre sixième confrontation, le troisième dur. Il H2h est légèrement favorable aux Néerlandais par 2-3.

Muguruza est venu à cela Ouverte avec beaucoup de doutes, mais peu à peu il les a dissipés. À l’heure actuelle, l’Hispanique vénézuélien est à un niveau de jeu très élevé, comme il l’a montré lors de son dernier match. Garbiñe a commencé le tournoi de la pire façon possible: un blanc partiel contre l’Américain Rogers. Mais il a su garder la tête froide, a montré beaucoup de force mentale et a fini par grimper. Au deuxième tour, elle a été plus entonnée contre le joueur local Tomljanovic, dominant en trois manches. Au troisième tour, il est passé de la piste au 5e du monde, l’Ukrainien Svitoline (6-1, 6-2) en un peu plus d’une heure. Il semble qu’il ait pris le pouls du tournoi.

Bertens arrive à Melbourne après avoir participé à Brisbane comme préparation avant cette Ouverte, en baisse face aux Japonais Osaka. Les hollandais 10e du monde, n’a pas encore donné un set dans les trois matchs joués. Le tournoi a commencé à plier le roumain Begu, puis se débarrasser de l’Australien Rodionova Au deuxième tour. Déjà dans le troisième, il a battu le Kazakh Tu dis. Grand soustracteur et avec un grand succès en course, il va sûrement forcer assez son adversaire.

Garbiñe semble avoir enfin surmonté sa crise. Les bookmakers lui donnent un favori pour ce match après avoir dévasté Svitolina, même si nous pensons qu’ils sont quelque peu disproportionnés. Bertens arrive à point nommé. Oui, nous pensons que ce sera une réunion contestée, dans laquelle l’équilibre peut être décanté de n’importe quel côté.

Match: Garbiñe Muguruza – Kiki Bertens

Pari: 3 sets

Quota: 2,20

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

