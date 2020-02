Pari du jour: Gilles Simon – Richard Gasquet / ATP 250 Montpellier

Le français Gilles Simon et son compatriote Richard Gasquet ils feront leurs débuts dans Montpellier.

Sera votre douzième duel, le troisième à l’intérieurAvec une victoire pour chacun. Le solde est clairement favorable à Gasquet par 2-9.

Le vétéran Simon de 35 ans, participe à Montpellier depuis huitième fois. Un habitué de ce tournoi, où sa meilleure performance a été demi-finales atteint avant son compatriote Monfils dans le 2012. L’année dernière, huitièmes de fin. Le Nizardo a commencé la saison en contestant la Coupe ATP (une seule correspondance), et Adélaïde, où il est tombé au premier échange devant son compatriote Chardy. Il vient de tomber au deuxième tour de la Ouverte de Australie aux mains du joueur local Kyrgios, après avoir surmonté ses débuts en Uruguay Grottes. C’est un rocher avec un grand sens tactique et est actuellement situé sur 59e dans le classement ATP.

Après s’être remis d’une blessure au genou gauche, Gasquet fera ses débuts au tennis dans cette 2020. Ex dix premiers Il allait participer au premier grand de la saison, mais n’a pas pu récupérer à temps. Ne joue pas officiellement du passé octobre, puisqu’il a participé à la ATP 500 de Bâle. Concernant le tournoi, c’est sans aucun doute son championnat préféré, avec six finales atteintes en cinq ans (2013-18) et levée du trophée dans la moitié d’entre elles (2013, 2015 et 2016). La fine styliste française, autrefois enfant prodige, se dresse 58º du monde.

Deux vieux rockers se font de nouveau face. Après tant d’inactivité, nous ne savons pas comment Gasquet va réagir. Les lésions ont été amorcées dans son physique battu et cela commence à faire des ravages. Malgré sa performance discrète, Simon arrive plus de tir et malgré le contondant H2H, nous pensons que vous ne manquerez pas l’occasion de prendre le chat à l’eau.

Match: Gilles Simon – Richard Gasquet

Pari: Simon 2-0

Quota: 2,05

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

