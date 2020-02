Pari du jour: Jannik Sinner – Mikael Ymer / ATP 250 Montpellier

Italien Jannik Sinner (82º) et le suédois Mikael Ymer (78e), sera mesurée dans ses débuts dans le tournoi de Montpellier.

Sera votre deuxième duel, également en à l’intérieur. Sa seule épreuve de force a été Novembre l’année dernière dans le Finales ATP Next Gen dans Milan, imposant italien.

2019 Ce fut l’année de l’éclosion de Sinner. L’Italien avait un bon équilibre entre 65 victoires et 24 voyages, remportant plusieurs tournois challenger et clôturant l’année en s’imposant au challenger de Ortisei et surtout, dans le Finale Next Gen à Milan (où il est venu en tant qu’invité), avant l’Australien de Miñaur. Avec à peine 18 ans est déjà entré dans le top 100 et cette saison devrait répondre aux attentes créées. Cette année, il a joué deux tournois avant la première majeure de la saison: Canberra et Auckland, tombant au premier du changement dans les deux. Dans Melbourne a succombé au deuxième tour contre l’Italien Fucsovics.

De l’autre côté de la piste sera Ymerqui avait aussi une bonne 2019 avec un équilibre de 54 triomphes et 20 tombe Il a également remporté plusieurs challengers et a joué les finales Next Gen, bien qu’il n’ait pas passé la phase de groupes. Continuez à attirer l’attention sur le fait que dans un pays avec une telle tradition de tennis, soyez le seul Suédois dans le top 100 (78e). Le plus proche de la liste est son frère Elijah, déjà dans le 174. Il a participé à Doha et Auckland avant Grand chelem Australien et a également chuté au deuxième tour contre le russe Khachanov.

Duel intéressant entre deux jeunes promesses avec une trajectoire similaire. Les deux sont bons en surface, ils ont de bons chiffres sur la voie rapide. Au début, tout indique un duel assez homogène. Nous proposons la victoire (avec handicap) de l’Italien, car en général, nous pensons qu’il a plus d’arguments de tennis pour favoriser l’équilibre en sa faveur.

Match: Jannik Sinner – Mikael Ymer

Pari: pécheur (-1,5)

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

