Pari du jour: Jaume Munar – Salvatore Caruso / ATP 500 Rio de Janeiro

L’Espagnol Jaume Munar et l’italien Salvatore Caruso ils feront leurs débuts dans le tournoi de Rio de Janeiro

Sera votre troisième duel, tout en l’argile. L’Italien domine le H2H pour 2-0

Jaume Munar peine à terminer sa consolidation dans le top 100, bien qu’il en résulte une route pleine d’obstacles. Les Espagnols sont venus à la frontière du top 50, debout dans la position 52 du classement. Maintenant, il est très près de quitter le 100 d’abord. Sauf pour le qualy dans Adélaïde, le Majorquin n’a pas encore pu gagner quelques matchs sur le circuit ATP dans cette 2020 (Open d’Australie, Cordoue et Buenos Aires). Il vient de la chute de la capitale argentine aux mains du Brésilien Monteiro (88º). Il s’agit de sa deuxième participation au l’argile de Rio. Dans la dernière édition, il a réussi à marcher sur trimestres de fin. Cette année s’accumule cinq victoires et six défaites

De son côté, Caruso sera la première fois qu’il dispute ce tournoi. L’Italien a connu son meilleur moment professionnel l’année dernière en Roland Garrosoù il a marché troisième rond, se mesurant Djokovic. Membre de cette deuxième rangée de joueurs italiens, beaucoup d’entre eux ont terre battue, se distingue pour être un joueur solide depuis le bas du terrain, un combattant et avec un service correct. Votre meilleur coup est le bon. Il a à peine été présent dans le circuit ATP, bien que cette année il ait été présent dans le tableau principal de Adélaïde, Open d’Australie et Pune. Il vient de tomber dans le qualy de Buenos Aires contre les Portugais Sousa (107º).

Aucun n’a de titres ou de finales joués sur le circuit ATP. Munar a du mal à maintenir le rythme de la compétition et ne finit pas de faire le saut qualitatif qui est encore attendu. Ni l’un ni l’autre ne vient au bon moment, les deux ont besoin de triomphes, donc ce sera un duel d’urgence. Dans ce besoin, nous pensons que l’espagnol a plus de tennis et plus de chances de gagner.

Match: Jaume Munar – Salvatore Caruso

Pari: Munar -2.5

Quota: 1,85

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.