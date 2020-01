Pari du jour: Jennifer Brady – Simona Halep / Open d’Australie

L’Américain Jennifer Brady et le roumain Simona Halep ils feront leurs débuts dans le Open d’Australie.

Il n’y a qu’une seule confrontation entre eux, l’année dernière en Torontodans piste difficile. Le Roumain a remporté trois manches.

Même s’il faut encore jouer suffisamment qualys dans le circuit Wta, Brady s’est beaucoup amélioré. L’Américain a terminé l’année dernière avec un solde de 39 victoires et 25 défaites (31/16 dans dur). En fait, il est dans son meilleur classement, en première dans le top 50 (49e). Comme les résultats les plus pertinents de 2019, mettez en surbrillance la finale jouée Challenger de Puits indiens et les demi-finales atteint en Nottingham. Dans le seul tournoi de l’année disputé en préparation du premier majeur, il a battu l’Australien Barty et atteint trimestres dans Brisbane, où il est tombé aux Tchèques Kvitova en séries droites. Votre meilleur résultat en Melbourne Il s’agit du huitième de finale obtenu il y a trois ans.

Halep n’atteint pas cet Open d’Australie avec les meilleures sensations possibles, mais il ne faut jamais exclure le Roumain dans un Grand chelem. Pour le moment, son objectif est de suivre le rythme de la compétition pour tenter de rééditer la finale il y a deux ans. Consolidée sur le circuit, 2019 n’a pas été sa meilleure saison. Il a atteint deux finales (Doha et Madrid) et seulement levé un trophée, mais le plus prestigieux: Wimbledon. Cette année, vient de la chute des quarts de finale en Adélaïde devant le biélorusse Sabalenka. L’année dernière, il est arrivé aux huitièmes.

Bien que Halep n’ait pas été en mesure de lier deux victoires consécutives depuis août, il commence comme un grand favori contre un Brady qui arrive sans pression et essaiera de faire de son mieux. Malgré la difficulté que les premiers tours du Grand Chelem entraînent toujours, nous ne discuterons pas du favoritisme roumain. Cependant, nous serons prudents et continuerons avec la simple victoire de Simona.

Partie: Jennifer Brady – Simona Halep

Pari: Halep

Quota: 1,40

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.