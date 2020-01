Pari du jour: Juan Ignacio Londero – Grigor Dimitrov / Open d’Australie

L’Argentine Juan Ignacio Londero et le bulgare Grigor Dimitrov ils feront leurs débuts sur les pentes de Open d’Australie.

Il n’y a pas de précédent entre ces deux joueurs. Ils libéreront leur casier de confrontation.

La saison dernière a été la meilleure de la carrière de Londero. A remporté le ATP 250 de Cordoue, battant son compatriote en finale Guido Pella et en juillet, il a joué la finale Assez, en terre suédoise, succombant au chilien Nicolas Jarry. Les deux tournois étaient sur le point terre battue. Lors de sa première foire de l’année (Adélaïde), a été éliminée premier tour en séries dirigées par les Britanniques Evans. Bien qu’il ait montré un bon niveau sur terre battue, sa performance sur disque est une autre chanson. C’est son première apparition dans le tirage principal du Grand chelem Australien

La performance de Dimitrov l’année dernière a été très irrégulière et cela 2020 Il veut redevenir le protagoniste. Sa meilleure performance en 2019 il a été vu dans le US Open, où il a éliminé le Suisse Roger Federer dans trimestres à la fin, pour claudiquer immédiatement demi-finales devant le russe Medvedev. Cette année, le Bulgare a disputé trois matches en Coupe ATP. Les Britanniques ont été imposés Evans et le moldave Albot et dans son troisième match, il a succombé à la Belgique Goffin. Sera votre dixième présence consécutive à l’Open d’Australie. Dans 2017 réussi à marcher demi-finales, face au même Rafa Nadal

Lors de sa première expérience dans le tableau principal de l’Open d’Australie, Londero doit être mesuré avec un os entier comme Dimitrov. La performance discrète de l’Argentine sur cette surface, la rend encore plus préférée si elle convient au Bulgare, comme le corroborent les bookmakers. A la recherche de lieux de pêche plus profonds, nous proposons le handicap pour les jeux.

Match: Juan Ignacio Londero – Grigor Dimitrov

Pari: Dimitrov (-7,5)

Quota: 2,00

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

