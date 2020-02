Pari du jour: Katerina Siniakova – Elena Rybakina / WTA Premier St. Petersburg

Le tchèque Katerina Siniakova et le kazakh Elena Rybakina ils feront leurs débuts sur la piste difficile de WTA Premier de Saint-Pétersbourg.

Sera le quatrième confrontation entre les deux, le premier à l’intérieur. L’avantage tchèque au minimum au Kazakhstan (2-1). Tous ses précédents duels ont eu lieu l’année dernière.

Siniakova a terminé la saison dernière avec de nombreux doutes et dans ce 2020 Il ne les a pas encore effacés. Le Tchèque a toujours fait preuve d’irrégularité, mais ne transmet pas de bons sentiments en début de saison. Il a été éliminé lors du premier échange des deux tournois auxquels il a participé cette année, en Shenzhen par le russe Alexandrova et dans le Ouverte de Australie par son compatriote Kvitova. Vous devez réinitialiser le disque dur dès que possible.

D’un autre côté, Rybakina a commencé cette année de manière écrasante: trois tournois et deux en retard. À Shenzhen, il a renoncé au bourreau de son rival actuel, le russe Alexandrova, mais il l’a retiré en augmentant le titre en Hobart avant la chine Zhang, ajoutant ainsi la deuxième trophée à son dossier. En Australie, le Kazakh a donné une bonne image, mais elle a été dépassée au troisième tour par un Barty. La saison dernière, il avait déjà piqué sa tête et son 20 Springs, vous devrez sûrement en parler cette année et il faudra en tenir compte dans un avenir pas trop lointain.

Selon les bookmakers, Rybakina commence comme un grand favori et nous ne pouvons qu’être d’accord. De plus, ils arrivent avec des séquences diamétralement opposées: le Kazakh est en pleine ascension et déploie un grand tennis, tandis que son adversaire est enveloppé dans une mer de doutes. Par conséquent, nous pensons qu’il est raisonnable de proposer un sous de jeux.

Match: Katerina Siniakova – Elena Rybakina

Pari: moins de 20,5 matchs

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

