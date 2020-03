Pari du jour: Leylah Fernández – Sloane Stephens / WTA Monterrey

Le Canadien Leylah Fernández et l’américain Sloane Stephens, fera face à huitièmes fin du tournoi Monterrey.

Fernández a déjà montré un grand niveau et un avenir prometteur en début de saison. L’an dernier, le Canadien était déjà finaliste du Open junior australien et champion de Roland Garros junior Formée par son père, cette année est celle de son irruption et de son éclosion dans le circuit. Cela vient de marcher sur la finale Acapulco il y a des jours. Caractérisé par sa solidité depuis le bas de la piste et avec une bonne main pour changer les hauteurs et les vitesses, Leylah affiche un tennis polyvalent et puissant, dont la condition de gaucher lui donne un plus de danger. A déjà remporté un top10 comme la suisse Bencic dans la Fed Cup et celui-là 2020 s’accumule 11 victoires et quatre défaites À ses 17 années traque déjà le sommet 100

Stephens continue avec ses problèmes physiques. Son calvaire avec la blessure au pied se prolonge excessivement et le ballaste considérablement. Sloane traverse actuellement l’un de ses pires moments au niveau de la confiance. Après être allé au premier changement dans chacun des tournois joués en 2020 (Brisbane, Adelaide, Open d’Australie et Acapulco), lauréat d’un grand et ancien top 3, remporte enfin son premier match de la saison (déjà en mars) et la souffrance devant son compatriote Emma Navarro (497e), coupant ainsi une séquence de quatre défaites d’affilée cette année. Cette année a été seulement un triompher et quatre trébuche

Les bookmakers préfèrent Fernandez. Son classement est pire, mais il est en grande forme. Avec Stephens à son niveau, ce serait différent, mais l’Américaine continue avec ses problèmes physiques. Voyant l’inertie entre les deux joueurs, nous irons avec la victoire de Leylah.

Match: Leylah Fernández – Sloane Stephens

Pari: Fernández (-2.5)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

