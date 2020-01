Pari du jour: Marton Fucsovics – Roger Federer / Open d’Australie

Suisse Roger Federer et le hongrois Marton Fucsovics ils se feront face huitièmes du Ouverte de Australie

Sera votre troisième duel, tout en dur. Les Suisses dominent le H2h pour 2-0

C’est la deuxième fois que Fucsovics atteint les huitièmes de finale de l’Open d’Australie et encore une fois son rival sera Federer, comme cela s’est produit il y a deux ans. Le Hongrois a commencé le parcours en contestant le tournoi de Doha, dans lequel il est venu trimestres de fin, y compris le qualy. Il est ensuite allé au Challenger de Bénis, où il ne pouvait jouer qu’un set pour des problèmes physiques. Il s’est débarrassé du Canadien Shapovalov au premier tour quatre manches et italien Pécheur en deuxième, en séries droites. Dans le troisième, il a retiré le jeune Yankee de la piste Tommy Paul, également en trois séries. C’est une des révélations du tournoi. Par curiosité, ses meilleures performances dans un Grand chelem ont toujours été donnés ici Melbourne. Dans l’autre grand n’a jamais pu passer le deuxième tour.

Federer est venu à ce grand sans préparation préalable. Le courant Numéro Trois du monde a fait un véritable exercice de survie dans son engagement de troisième ronde avec le joueur de tennis local Millman, qui a fini par s’appuyer sur le super bris d’égalité du cinquième ensemble Celui de Bâle Il a fait trop d’erreurs directes et l’Australien avait quelques points pour terminer le travail, mais son pouls a tremblé. Auparavant, les Suisses n’avaient aucun problème à se débarrasser des Américains Johnson dans le tour inaugural et serbe Krajinovic au deuxième tour, le tout en deux sets. Il est sorti victorieux de l’Australie six fois (2004, 2006, 2007, 2010 et 2017), le dernier 2018, imposant à la finale croate Cilic.

Bien qu’il soit un peu plus bas que Millman, cela ne semble pas avoir affecté les chances, ce qui continue de faire de Federer un favori clair. Bien que nous ne pensions pas qu’il souffre autant que contre l’Australien, Roger devra faire attention avec un joueur arrivé sur la pointe des pieds et le guépard tranquille a été planté la deuxième semaine.

Match: Marton Fucsovics – Roger Federer

Pari: Fucsovics va gagner un set

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

