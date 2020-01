Pari du jour: Milos Raonic – Novak Djokovic / Open d’Australie

Canadien Milos Raonic et le serbe Novak Djokovic les salles seront jouées dans le Open d’Australie.

Sera le dixième confrontation entre eux, le quatrième dur. L’équilibre est insultant favorable aux Balkans (9-0).

Avec ces quarts de finale atteints, Raonic a déjà défendu les points atteints lors de la dernière édition. A cette occasion. le Canadien a succombé aux Français Pouille. Sa meilleure performance ici Melbourne étaient les demi-finale réalisé avant les Britanniques Murraydans 2016. Il a éliminé l’Italien au premier tour Giustinoau chilien Garin en deuxième et au grec Tsitsipas dans le troisième, montrant que tout allait bien. Déjà à huitièmes, s’est débarrassé du croate Cilic, un match dans lequel il a 35 as. Il continue sans céder aucun manga dans ce que nous avons du tournoi et va essayer de donner la grosse cloche, à la recherche de la cinquième demi-finale de Grand chelem de sa carrière.

Le niveau de Djokovic en ce début de saison est excellent. Vous avez commencé 2020 avec un record de 10-0. Il y a quelques semaines, il a remporté avec son pays le Coupe ATP, remportant tous leurs matchs au fait. Les Balkans sont les champion actuel du tournoi Il est également sorti vainqueur des éditions de 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016. Novak a battu les Allemands Struff à ses débuts, au japonais Ito dans le second et aussi au Japon Nishioka dans le troisième. Dans huitièmes, imposé à l’Argentine Schwartzman en un peu plus de deux heures. Seul Struffi a réussi à gratter un ensemble.

Raonic est présenté comme le premier grand écueil de Nole. La première semaine du Canadien a été irréprochable, mais cela annule Djokovic sont des mots majeurs. Sauf lors de la manche inaugurale, dans les autres matches, il semble que le Serbe s’est entraîné. C’est pourquoi nous proposons le handicap pour les jeux.

Match: Milos Raonic – Novak Djokovic

Pari: Djokovic (-5,5)

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

