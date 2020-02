Pari du jour: Pablo Andújar – Albert Ramos / ATP 250 Córdoba

Les Espagnoles Pablo Andújar et Albert Ramos-Viñolas sera mesuré en huitièmes fin du tournoi Cordoue (Argentine).

Sera votre quinzième duel le nombre treize dans argile (9-3). Il H2H favorise clairement Andújar par 11-3

Pablo Andújar réitère sa participation de l’année précédente à cette deuxième édition du tournoi de Cordoue. Le Cuenca s’est débarrassé de la solvabilité lors de ses débuts en Slovaque Horansky (173º), qui a accédé au tableau principal perdant chanceux. Ce triomphe a représenté son première victoire de cela 2020, car auparavant il avait dit au revoir au premier échange en tournois de Doha, Auckland et le Ouverte de Australie.

De l’autre côté de la piste sera Albert Ramos, qui répète également la participation à ce tournoi. Jusqu’à présent cette saison, le Catalan a atteint les quarts de finale du tournoi de Adélaïde comme une préparation préalable de la première grande de la saison, où il est tombé au premier tour contre l’Australien Boulon. Il vient de surmonter des difficultés (avec bris d’égalité inclus), au joueur local Bagnis au premier tour L’année dernière, il a savouré les miels du triomphe, Gstaad, après que trois années de sécheresse

Deux autres vieux rockers qui se revoient le visage l’argile, votre surface préférée. Andújar a été très solvable dans ses débuts et sûrement que dans ce croisement, son rival ne donnera pas autant d’installations et présentera une dure bataille. Bien qu’il ne semble pas être dans sa meilleure forme, le catalan est généralement plus cohérent et bien que le H2H ne vous favorise pas, partie en tant que favori. Les deux rivaux se connaissent bien et un match disputé est prévu.

Match: Pablo Andújar – Albert Ramos-Viñolas

Pari: les deux gagneront un set

Quota: 2,30

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

